Kitzingen: Landkreis von SuedLink Planungen überrascht

Foto: Funkhaus Würzburg

Unruhe in Kitzingen. Der Landkreis Kitzingen wurde von den neuen Planungen zur Stromtrasse SuedLink sehr überrascht, heißt es aus dem Landratsamt. Wie Landwirte, Gemeinden und andere Betroffene auf die Planungen von Stromnetzbetreiber Tennet reagieren wollen, soll in einem Gespräch am 14. Oktober im Landratsamt geklärt werden. Bereits in der letzten Woche hatte man sich getroffen, um über die neuen Planungen zu sprechen.Zuvor war der Landkreis bei den Planungen zu SuedLink außen vor geblieben. Bei den neuen Planungen führt aber ein möglicher Trassen-Verlauf durch den Landkreis.Betroffen von dem Bau der Stromtrasse wären vor allem Landwirte. Neben den nötigen Bauarbeiten, sind die Bauern außerdem unsicher, ob eine landwirtschaftliche Nutzung der Fläche über den Erdkabeln weiterhin möglich ist.

Erstellt: 06.10.16 - 06:17 Uhr



zurück zur Übersicht