Wiesentheid: Mutmaßlicher Brandstifter gefasst

Foto: Sven Rocholl / pixelio.de

Firmenhalle in Brand gesetzt. Ein 30-Jähriger steht im dringenden Verdacht, am frühen Montagmorgen eine Lagerhalle in Wiesentheid in Brand gesetzt zu haben. Bei dem Feuer ist ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Ein Zeuge hatte nach Ausbruch des Brandes ein Auto vom Hof des Firmengeländes fahren sehen. Letztendlich konnte der Tatverdächtige in seiner Wohnung festgenommen werden. Er gestand das Feuer an der Firmenhalle gelegt zu haben.Gegen ihn, der wohl unter einer psychischen Belastung leidet, wird jetzt wegen Brandstiftung ermittelt.

Erstellt: 05.10.16 - 15:59 Uhr



