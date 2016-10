Würzburg: Nachtbusse in der Stadt

Grünes Licht für Nachtbusse in Würzburg. In Zukunft sollen in der Stadt auch nachts die Busse fahren. Wie Charivari aus Verhandlungskreisen erfuhr seien die Gespräche zwischen Stadt, Verkehrsverbund und Studierenden weit fortgeschritten. Man sei sich größtenteils einig. Genauere Details stünden aber noch nicht fest. So müssten beispielsweise noch die genauen Routen und auch die Häufigkeit der Fahrten geklärt werden.Das Thema soll demnach auch in der kommenden Stadtratssitzung behandelt werden. So könnten die Nachtbusse bereits in diesem Wintersemester, das offiziell am 16. Oktober startet, fahren.Bereits im Sommer 2015 gab es erste Forderung nach den Nachtbussen. Damals wurden knapp 1.800 Unterschriften für ein besseres Nachtbusnetz gesammelt. Ziel war es nachts eine Busverbindung unter anderem nach Grombühl, Gerbrunn, in die Zellerau und ans Hubland zu bekommen.

06.10.16 - 06:01 Uhr



