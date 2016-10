Hasloch: Auto-Mechaniker schwer verletzt

Foto: Funkhaus Würzburg

Schwerer Betriebsunfall in Hasloch. In einer KFZ-Werkstatt im Landkreis Main-Spessart ist am Dienstag ein Arbeiter schwer verletzt worden, als er einen Reifen befüllen wollte. Vermutlich löste sich dabei explosionsartig ein Sicherungsring, der den 22-jährigen an der Brust traf. Der Chef der Firma fand den Arbeiter und setzte einen Notruf ab. Ein Rettungshubschrauber flog den jungen Mann nach der Erstversorgung vor Ort in eine Würzburger Klinik. Die Würzburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits übernommen, in die auch das Gewerbeaufsichtsamt eingebunden ist.

Erstellt: 05.10.16 - 15:07 Uhr



