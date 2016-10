Fußball: Kickers testen gegen Bundesligist Ingolstadt

Interessantes Testspiel für die Würzburger Kickers. Am Donnerstag ab 16:30 Uhr treffen sie im mittelfränkischen Roth auf Bundesligist FC Ingolstadt. Beide Teams nutzen die anstehende Länderspielpause um den Spielrhythmus nicht zu verlieren. Ingolstadt ist ein attraktiver und starker Gegner, so Kickers-Trainer Bernd Hollerbach. Er möchte am Donnerstag einigen Spielern Einsatzzeiten geben, die zuletzt nicht so häufig zum Zug gekommen sind.Ingolstadt ist in der Bundesliga nach nur einem Punkt aus sechs Spielen Tabellenvorletzter. Der Bundesligist nimmt das Testspiel ernst. Am Wochenende beobachtete Ingolstadts Michael Henke die Partie der Rothosen gegen 1860. Während bei den “Schanzern“ acht Spieler fehlen, die bei ihrer Nationalmannschaft sind, ist es auf Würzburger Seite nur Nejmeddin Daghfous. Er steht im Kader Tunesiens für das WM-Qualifikationsspiel am Sonntag gegen Guinea.

