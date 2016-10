Unterfranken / Mailand: Betrüger erbeuten Gold im Wert von 40.000 Euro

Foto: Thorben Wengert / pixelio.de

Geschäftsmann aus Unterfranken um 40.000 Euro in Gold betrogen. Bereits seit längerer Zeit hatte ein Geschäftsmann aus dem Schweinfurter Raum auch über das Internet Maschinen zum Kauf angeboten. Darauf meldete sich ein vermeintlicher Vermittler für einen Kaufinteressenten aus Israel. Beide trafen sich schließlich in Mailand, wo ein 1,6 Millionen Euro Deal mit einer Provision von einem Kilo Gold (Wert ca. 40.000 Euro) vereinbart wurde.Bei einem erneuten Treffen in einer Mailänder Bar nahmen ihm die Begleiter des angeblichen Vermittlers die Tasche mit dem Gold jedoch ab und fuhren davon.Schließlich stellte sich heraus, dass das Geschäft von Anfang an nur zu kriminellen Zwecken vorgetäuscht war. Der Geschäftsmann erstattet Ende September bei der Kripo Schweinfurt Strafanzeige. Die Ermittlungen laufen jetzt.

Erstellt: 05.10.16 - 13:25 Uhr



zurück zur Übersicht