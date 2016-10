Mainfranken: Neuer Eintrag im Steuerschwarzbuch?

Taucht Mainfranken erneut im Schwarzbuch der Steuerzahler auf? Am Donnerstagvormittag wird es in München vorgestellt. Der Bund der Steuerzahler prangert darin öffentliche Projekte an in denen, seiner Meinung nach, unnötig Steuergelder verschwendet wurden.Mainfranken war in den letzten Jahren immer prominent vertreten: Zum Beispiel wurde das gescheiterte E-Government-System der Stadt Würzburg, die teure Reinigung der Fenster am Kulturspeicher oder teure Pflanzenbeete in Röthlein angekreidet.

Erstellt: 06.10.16 - 06:39 Uhr



