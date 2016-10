Würzburg: Drittdynamischste Stadt in Deutschland

Würzburg ist eine der dynamischsten Städte Deutschlands. In einem gemeinsamen Ranking der Wirtschaftswoche und des Internetportals Immobilienscout24 landet die Stadt auf Platz 3. Nur München und Ingolstadt schneiden besser ab. Bei dem Ranking wird zum Beispiel untersucht, wie hoch der Anteil der berufstätigen Frauen und wie hoch allgemein das Angebot an Arbeitsplätzen ist. In den Wertungen der höchsten Verbrechensaufklärung und der niedrigsten Jugendarbeitslosigkeit liegt Würzburg sogar bundesweit auf Platz 1.Schon in den letzten Jahren landete Würzburg immer weiter vorne in dem Ranking, zuletzt auf Rang fünf, vor zwei Jahren auf Rang drei.

