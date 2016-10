Mainfranken: Viele Asylbewerber suchen einen Job

Foto: Funkhaus Würzburg

In Mainfranken suchen verhältnismäßig viele Asylbewerber einen Job. Das geht aus einer Auflistung der Bildzeitung anhand von Zahlen der Arbeitsagentur hervor. Der Anteil der erwerbsfähigen Asylbewerber, die eine Anstellung suchen, ist in Schweinfurt am acht-höchsten in Deutschland. Sie machen 1,2 Prozent der Bevölkerung aus. Würzburg landet auf Platz 72 aller Städte und Landkreise. Hier machen die jobsuchenden Flüchtlinge 0,65 Prozent der Bevölkerung aus - insgesamt sind es 810 Personen. Diese Asylbewerber erhalten meist Hartz-4-Leistungen, obwohl sie arbeiten dürften und oft auch wollen. Den höchsten Anteil haben Salzgitter und Schwerin.

Erstellt: 05.10.16 - 07:30 Uhr



zurück zur Übersicht