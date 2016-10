A3/Randersacker: Größere Staus nach Unfall drohen

Foto: Berggeist007 / pixelio.de

Nach einem LKW-Unfall auf der A3 drohen am Morgen größere Verkehrsbehinderungen, auch in Würzburg. In Fahrtrichtung Frankfurt sind zwischen Randersacker und Heidingsfeld zwei Laster aufeinander gefahren. Die Fahrer wurden nicht schwerer verletzt. Allerdings liefen Betriebsstoffe wie zum Beispiel Öl oder Diesel aus. Die Autobahn ist in Richtung Frankfurt gesperrt. Nach der Bergung der Fahrzeuge muss die Fahrbahn gereinigt werden.Die Umleitung führt über die U28 über Randersacker nach Würzburg und von dort weiter zur A3-Auffahrt Heidingsfeld. Neben der A3 drohen also auch Staus auf der B13 Eibelstadt-Würzburg und auf dem Stadtring Richtung Heidingsfeld.

Erstellt: 05.10.16 - 05:46 Uhr



zurück zur Übersicht