Würzburg: Oktoberfestbesucher landet in Würzburg statt Salzburg

Foto: Funkhaus Würzburg

Salzburg mit Würzburg verwechselt. Ein Oktoberfestbesucher aus Salzburg hatte am Wochenende eine besonders lange Heimreise. Der 24-Jährige war in München in einen Zug nach Würzburg anstatt nach Salzburg gestiegen. Weil er eingeschlafen war fiel der Irrtum erst in Würzburg auf, als er keine passende Fahrkarte zeigen konnte. Nach einer Überprüfung seines Wohnsitzes durch die Bundespolizei durfte der Mann seine 430 Kilometer lange Heimreise antreten.

Erstellt: 05.10.16 - 04:55 Uhr



zurück zur Übersicht