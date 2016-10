Marktheidenfeld: Beziehungstat im Restaurant

Mit einem Küchenmesser auf die Ex losgegangen. Während des laufenden Betriebs in einem Marktheidenfelder Lokal ist ein 24-jähriger am Montag auf seine Ex-Lebensgefährtin losgegangen. Sie wurde dabei allerdings nur leicht verletzt.Die beiden hatten sich ursprünglich in dem Lokal zu einer Aussprache getroffen, als der Mann sie aufforderte ihr in den Keller zu folgen rannte sie davon. Sie wurde allerdings von dem Mann geschnappt und er versuchte mehrmals mit dem stumpfen Küchenmesser auf die 20-jährige einzustechen. Die Angestellten in dem Restaurant konnten den Mann dann entwaffnen und die Polizei rufen.

