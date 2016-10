Mainfranken: Drei Audis spurlos verschwunden

Foto: S. Felder / pixelio.de

Auto-Diebe in Mainfranken. Im Lauf des langen Wochenendes sind in Marktheidenfeld zwei Autos und in Waldbrunn ein Auto gestohlen worden. In allen drei Fällen handelte es sich um Autos der Marke Audi. Die Polizei vermutet, dass die Diebstähle in Zusammenhang stehen. In der Nacht von Sonntag auf Montag verschwanden in Marktheidenfeld ein brauner Q7 (MSP-VA-250) in der Kurt-Schuhmacher-Straße, ein schwarzer A6 (MSP-MS-6) in der Jakob-Kaiser-Straße und in Waldbrunn ein silberner A6 (WÜ-RT-29) in der Forstraße.Insgesamt haben die Autos einen Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro.

Erstellt: 04.10.16 - 16:14 Uhr



