Gemünden: Vorarbeiten für Brückenneubau

Foto: Paul-Georg Meister / pixelio.de

Vorarbeiten gestartet. Für den Neubau der Mainbrücke in Gemünden laufen seit Dienstag erste Rodungsarbeiten. Anfang nächster Woche sollen dann auch Vorbereitungen für die Anlegestelle der geplanten Fähre zwischen Langenprozelten und Hofstetten getroffen werden. Mit der Vollsperrung der Brücke ist ab Anfang Februar zu rechnen.Durch die Sperrung wird Gemünden für circa 1,5 Jahre entzweit. Einzig die Fähre dient in dieser Zeit als Verbindung zwischen dem nördlichen und südlichen Teil Gemündens.Der Abriss der Mainbrücke soll ungefähr Mitte April abgeschlossen sein. Danach soll mit dem Neubau begonnen werden.Eine Infoveranstaltung rund um das Thema findet am Dienstagabend um 19:00 Uhr in der Scherenberghalle statt. Dort haben Bürger die Möglichkeit Fragen an die jeweiligen Experten oder Planungsbeauftragten zu stellen.

Erstellt: 04.10.16 - 14:09 Uhr



zurück zur Übersicht