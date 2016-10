Würzburg: Linke kritisieren Beteiligung an Stadiongesellschaft

Foto: Funkhaus Würzburg

Protest gegen Stadiongesellschaft. Die Würzburger Linke ist gegen eine städtische Beteiligung an dem Projekt. Aus einer blinden Begeisterung heraus bringe man Steuergelder in Gefahr, so die Partei in einer Mitteilung.Die Linke befürchtet, die Stadt mache sich bei einer Beteiligung an der Stadiongesellschaft abhängig. Bei Misserfolg oder dem Ausstieg anderer Investoren sei die Gefahr hoch moralisch genötigt zu sein, mehr Geld in das Projekt zu geben. Als weiteren Punkt fürchtet die Linke, dass ein großer Teil der städtischen Gelder in das Gehalt eines Geschäftsführers dieser GmbH fließen könnte.Wie berichtet hat der Stadtrat beschlossen, sich langfristig an einer Stadiongesellschaft beteiligen zu wollen. Die genauen Rahmenbedingungen stehen noch nicht fest. Von bis zu sieben Millionen Euro im Zeitraum von bis zu 20 Jahren ist die Rede.

Erstellt: 04.10.16 - 15:35 Uhr



