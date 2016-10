Handball: Rimparer Wölfe empfangen Tabellennachbarn

Foto: DJK Rimpar Wölfe GmbH

Die Rimparer Handballer stehen vor einem spannenden Heim-Duell. Am Mittwochabend kommt mit dem TV Neuhausen/Erms der direkte Tabellennachbar. Die Württemberger sind Tabellenachter, Rimpar ist Neunter. In der vergangenen Zeit haben die Wölfe jeweils gute Spiele gegen Neuhausen abgeliefert, fünf der letzten sechs Aufeinandertreffen gewann Rimpar. Spielbeginn in der s.Oliver Arena ist am Mittwochabend um 19.30 Uhr.

