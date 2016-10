Thüngen: Führerloses Motorrad brennt lichterloh

Foto: Funkhaus Würzburg

Motorrad brennt lichterloh. Am frühen Sonntagabend hat es auf der Staatsstraße zwischen Retzbach und Thüngen lichterloh gebrannt. Ein Motorradfahrer stürzte in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache. Sein Motorrad rutschte weiter in Richtung Gegenfahrbahn. Dort kam ein Auto entgegen, wich zwar in den Straßengraben aus, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern. Dadurch wurde Das Motorrad etwa 40 Meter zurückgeschleudert und fing zu Brennen an.Die Feuerwehr konnte den Brand kurze Zeit später löschen. Die Staatsstraße war kurzzeitig komplett gesperrt. Das Motorrad ist ein Totalschaden mit etwa 3.000 Euro. Am nicht mehr fahrtüchtigen Auto entstand durch das Ausweichen ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

Erstellt: 03.10.16 - 12:27 Uhr



