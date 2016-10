Mainbernheim: Autofahrer beleidigt und schubst Radfahrer

Foto: Funkhaus Würzburg

Aggressiver Autofahrer. Am Sonntagvormittag hat ein Autofahrer in Mainbernheim im Landkreis Kitzingen einen Radfahrer beschimpft, beleidigt und vom Rad gestoßen. Der 50-jährige Autofahrer war in einem verkehrsberuhigten Bereich unterwegs. Da ein 52-jähriger Radfahrer nicht sofort zur Seite fuhr, wurde er vom PKW-Fahrer beschimpft und mit üblen Ausdrücken beleidigt. Zusätzlich schubste er den Radfahrer noch, sodass der stürzte. Der Radfahrer verletzte sich dabei an Händen und Beinen.Gegen den Autofahrer ermittelt nun die Polizei wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Erstellt: 03.10.16 - 10:59 Uhr



zurück zur Übersicht