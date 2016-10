Würzburg: Frau in Diskothek angegriffen

Foto: Funkhaus Würzburg

Unbekannter greift Frau in Würzburger Diskothek an. In der Nacht zum Montag gegen 2:45 Uhr wurde eine 19-Jährige in einer Disco in der Gerberstraße in der Innenstadt misshandelt. Sie wurde von einem Unbekannten geschlagen und an den Haaren gezogen. Deshalb musste sie zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.Eine genaue Täterbeschreibung liegt derzeit noch nicht vor. Die Polizei bittet deshalb um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Erstellt: 03.10.16 - 09:10 Uhr



