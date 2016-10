Basketball: Zweite Niederlage am Doppel-Wochenende

Foto: s.Oliver Würzburg

Die Basketballer von s.Oliver Würzburg haben die zweite Niederlage an diesem Wochenende kassiert. Nach dem 77:90 am Freitag in München verloren sie am Sonntagabend bei Medi Bayreuth. Der Endstand lautete 71:83. Von Anfang an hatten die Bayreuther das bessere Händchen bei den Würfen.Damit wartet das Team von s.Oliver Würzburg nach wie vor auf den ersten Sieg in der neuen Saison. Nach drei Spieltagen rutschen das Team von Trainer Doug Spradley ans Tabellende ab. Das nächste Spiel wird nicht einfach. Am kommenden Freitag ist mit den Brose Baskets Bamberg der aktuelle Tabellenführer und Deutsche Meister zu Gast in Würzburg.

Erstellt: 02.10.16 - 19:53 Uhr



zurück zur Übersicht