Fußball: Kickers bezwingen Münchner Löwen

Fotos: Funkhaus Würzburg

Die Würzburger Kickers haben den nächsten Heimsieg eingefahren. Am Sonntagnachmittag bezwangen sie den TSV 1860 München mit 2:0.Rund 13.000 Zuschauer sahen eine phasenweise zerfahrene Partie. In der 27. Minute traf Elia Soriano per Foul-Elfmeter zum 1:0. Zuvor war er selbst im Strafraum gestoppt worden. In der 83. Minute erhöhte Felix Müller zum 2:0.Kommenden Freitag haben die Kickers das nächste Spiel. Dann sind sie zu Gast bei Arminia Bielefeld.

Erstellt: 02.10.16 - 15:42 Uhr



