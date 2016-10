B27 / Eußenheim: Lebensgefährliche Verletzungen nach Unfall

Foto: Benedict Rottmann

Beim Frontalzusammenstoß von zwei Autos ist ein Mann bei Eußenheim lebensgefährlich verletzt worden. Der 23-jährige war auf der B27 bei regennasser Fahrbahn auf die Gegenspur geraten. Dort krachte er in den Opel einer 57-Jährigen. Beide Autos schleuderten in den Straßengraben. Der 23-Jährige musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Hubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und leichtere Verletzungen. Die B27 war am Sonntagvormittag für rund zwei Stunden gesperrt.

Erstellt: 02.10.16 - 14:08 Uhr



