Mainfranken: Tagesmütter kämpfen für höhere Löhne

Foto: Ines Friedrich / pixelio.de

Tagesmütter in Mainfranken kämpfen um bessere Bedingungen. Mit einer Unterschriftensammlung wollen sie eine Anerkennung ihrer Tätigkeit als ordentlicher Beruf erreichen. In Mainfranken gibt es mehr als 120 Tagesmütter. Sie sind Selbständig und gelten als geringfügig beschäftigt, obwohl sie oft 50 Stunden in der Woche arbeiten. Nach Abzug aller Auslagen und Versicherungen bleibe oft nur ein Stundenlohn von nicht mal 2,50 Euro, so eine Sprecherin der mainfränkischen Tagesmütter.Für die Bezahlung der Tagesmütter sind die Jugendämter verantwortlich. Mit ihrer Petition wollen sie jetzt aber erreichen, dass die Bedingungen per Gesetz auf Bundesebene verbessert werden.

Erstellt: 05.10.16 - 06:22 Uhr



