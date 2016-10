Würzburg/Schweinfurt: Neues Semester an der Fachhochschule beginnt

Am Dienstag startet das neue Semester an der FH Würzburg-Schweinfurt. Die Zahl der neuen Studenten ist gestiegen. Rund 2.800 Studenten haben sich an der Fachhochschule neu eingeschrieben, das sind 200 mehr als im Jahr davor.Insgesamt besuchen in diesem Jahr weniger Studenten die FH, das liegt daran, dass die auslaufenden Diplom-Studiengänge und die Studenten des doppelten Abiturjahrgangs die Fachhochschule wieder verlassen. Besonders beliebte Studiengänge sind Betriebswirtschaft und Wirtschaftswissenschaften. Insgesamt studieren an den beiden Standorten mehr als 9.000 Studenten.

