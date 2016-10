Würzburg: Radfahrerin mit Holzstock geschlagen

Foto: Funkhaus Würzburg

Eine Radfahrerin in Würzburg ist mit einem Holzstock angegriffen worden. Gegen 14 Uhr fuhr die 46-Jährige am Samstagnachmittag in der Zellerau, auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände. Auf der Strecke bemerkte sie dabei einen Holzstock. Als die Frau ihn wegräumen wollte kam ein Mann und schlug mit dem Stock auf die Radfahrerin ein. Dabei rief er, die Frau solle abhauen. Sie wurde leicht an der Schulter verletzt.Der Angreifer konnte entkommen. Er ist etwa 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank. Er sprach gebrochenes Deutsch und war mit einer dunklen Jacke und einer Jeanshose bekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel.: 0931-4572230.

Erstellt: 02.10.16 - 11:10 Uhr



