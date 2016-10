Karlstadt: Auto in den Main gerollt

Symbolfoto: Funkhaus Würzburg

Auto in den Main gerollt. In Karlstadt läuft im Moment eine größere Bergungsaktion. Der PKW hatte sich an der Mainpromenade selbständig gemacht und ist in den Fluss gefallen. Ein älterer Mann wollte mit dem Wagen losfahren, stieg aber nochmal kurz aus. Dabei geschah das Malheur. Das Fahrzeug ging unter und konnte erst nach einer längeren Suche rund 400 Meter weiter geortet werden. Jetzt kommt ein Kranschiff, um den Wagen aus dem Wasser zu ziehen. Die Schifffahrt ist aktuell gesperrt.

Erstellt: 02.10.16 - 08:55 Uhr



zurück zur Übersicht