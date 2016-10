Würzburg: Gefahrgut-Container brennt

Symbolfoto: Funkhaus Würzburg

Einsatz für Gefahrgut-Spezialisten. In der Nacht auf Sonntag hat ein Container auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma in Würzburg-Heidingsfeld gebrannt. In dem Container befanden sich hauptsächlich Feststoffe, die mit verschiedenen Lösungsmitteln getränkt waren. Mit Atemschutz und Schaum rückte die Feuerwehr an und löschte den Brand. Verletzte gab es nicht. Die Brandursache steht noch nicht fest.

Erstellt: 02.10.16 - 08:32 Uhr



zurück zur Übersicht