Höchberg / Bütthard / Ochsenfurt: Sparkassen schließen

Foto: Funkhaus Würzburg

Bankenschließung im Landkreis Würzburg. Die Sparkasse Mainfranken wird noch in diesem Jahr die Filialen Höchberg, Bütthard und Ochsenfurt schließen. Stellenabbau wird es durch die Filialschließungen nicht geben. Einige der betroffenen Mitarbeiter würden in Ruhestand gehen, der Großteil jedoch würde in Nachbarfilialen versetzt.Am 15. November wird die Sparkasse in Bütthard mit Giebelstadt zusammengelegt. Am 12. Dezember schließt die Zweigstelle im Höchberger Hexenbruch und zum 31. Dezember dann die Bank im Ochsenfurter-Bärental.Die Sparkasse hatte bereits angekündigt in 2016 /2017 insgesamt 21 Filialen in Mainfranken zu schließen.

Erstellt: 04.10.16 - 06:12 Uhr



