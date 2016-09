Obernbreit: Auto überschlagen – 63-jähriger verstorben

Tödlicher Autounfall bei Obernbreit. Ein 63-Jähriger Autofahrer ist am Samstagmorgen vermutlich aus gesundheitlichen Gründen von der Straße abgekommen. Auf der Straße von Tiefenstockheim kommend in Richtung Obernbreit prallte der Wagen gegen einen Wasserdurchlass und überschlug sich.Eine Streife der Kitzinger Polizei, der Rettungsdienst samt Notarzt und die örtlichen Freiwilligen Feuerwehren waren schnell zur Stelle. Auch ein Rettungshubschrauber landete. Für den Fahrer kam allerdings jede Hilfe zu spät. Die Staatsstraße war bis in die späten Vormittagsstunden zeitweise komplett gesperrt.

Erstellt: 01.10.16 - 11:41 Uhr



