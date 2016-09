Kitzingen / Hoheim: Chaosfahrt auf dem Pocket-Bike

Ein kurioses Gespann war am Freitag im Kitzinger Ortsteil Hoheim unterwegs. An einem kleinen Motorrad – einem sogenannten Pocket-Bike – war ein Anhänger befestigt auf dem sich ein Fahrrad befand. Bei der Fahrt stürzte der 19-Jährige zunächst, stand allerdings wieder auf und fuhr dann schließlich in eine Hecke. Gegenüber den gerufenen Rettungskräften verhielt sich der junge Mann äußerst aggressiv, da er sowohl Drogen als auch Medikamente und Alkohol intus hatte.Wie sich später herausstellte war das Fahrrad auf dem Hänger geklaut und für das Pocket-Bike hatte der Mann weder einen Führerschein noch eine Straßenzulassung.

Erstellt: 01.10.16 - 10:50 Uhr



