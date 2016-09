Würzburg: Pfefferspray in der Straßenbahn

Foto: Funkhaus Würzburg

Pfefferspray-Attacke in der Straßenbahn. Am Freitagabend eskalierte ein Streit in der Würzburger Straßenbahn in der Nähe von Heidingsfeld. Ein 17-Jähriger sprühte deshalb einem 15-Jährigen mit einem Pfefferspray ins Gesicht. Der 15-jährige musste in der Augenklinik behandelt werden. Der Täter floh zunächst, konnte aber später im Rahmen der Fahndung in Rottenbauer festgenommen werden. Dabei führte er noch einen Joint mit sich. Außerdem hatte er 1,5 Promille Alkohol im Blut.

Erstellt: 01.10.16 - 09:57 Uhr



zurück zur Übersicht