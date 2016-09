Lohr: Finderlohn für hochwertigen Ring

Hochwertigen Ring verloren. Eine Frau hat vermutlich bereits am Freitag ihren Ring verloren als sie mit ihrem Mann in der Lohrer Innenstadt, am Schloss und in der Fußgängerzone unterwegs war. Es handelt sich um einen Goldring, der mit drei Steinen besetzt ist. Der Ehemann der Frau hat mittlerweile einen Finderlohn ausgesetzt. Wer den Ring findet, kann sich bei der Polizei melden.

