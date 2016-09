Wiesenfeld / Lkr Main-Spessart: Abfall im Naturschutzgebiet entsorgt

Foto: Tim Reckmann / pixelio.de

Umweltfrevel im Naturschutzgebiet. Am Freitag bemerkte ein Spaziergänger, dass ein bislang unbekannter Täter in der Nähe der ehemaligen Tongrube der Ziegelei in Wiesenfeld im Landkreis Main-Spessart mehrere Gipsplattenreste, Gipssäcke, einen Plastikeimer und weiteren Abfall illegal entsorgte. Bei der Gegend handelt es sich um ein Naturschutzgebiet.

Erstellt: 01.10.16 - 09:34 Uhr



