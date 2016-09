Basketball: s.Oliver Würzburg unterliegt Bayern München

Foto: s.Oliver Würzburg

Zweites Spiel, zweite Niederlage. Die Basketballer von s.Oliver Würzburg haben am Freitagabend gegen einen starken FC Bayern München mit 90:77 verloren. Das nächste wichtige Spiel der Würzburger steht aber bereits an. Schon am Sonntag geht es auswärts im Franken-Derby gegen mediBayreuth. Diese Partie wird dann vor allem für Baskets-Neuzugang Jake Odum interessant. Er spielte vergangene Saison noch beim fränkischen Rivalen.

Erstellt: 30.09.16 - 21:09 Uhr



