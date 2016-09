Nordheim / Mainz: Christina Schneider ist deutsche Weinprinzessin

Foto: Funkhaus Würzburg

Knapp gescheitert. Christina Schneider aus Nordheim hat am Freitagabend im Kampf um die deutsche Weinkrone nicht gewonnen. Weil sie aber unter die besten drei gekommen ist, trägt sie jetzt ein Jahr lang den Titel "deutsche Weinprinzessin". Freuen konnte sich bei der Wahlgala in Mainz stattdessen Lena Endesfelder von der Mosel. Sie konnte die Fachjury in verschiedenen Frage- und Spielerunden von sich überzeugen und ist jetzt ein Jahr als deutsche Weinkönigin für den deutschen Wein in der ganzen Welt unterwegs.

Erstellt: 30.09.16 - 22:22 Uhr



zurück zur Übersicht