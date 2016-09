Würzburg: Gefährliche Körperverletzung im Rausch

Drei Männer sind am Donnerstagnachmittag in Würzburg aneinandergeraten. In einer Asylbewerberunterkunft in Unterdürrbach hat ein Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss wohl einen Mann gekratzt und einen anderen mit einer Glasscherbe an der Hand verletzt haben. Außerdem soll er gedroht haben, sich mit einem Messer selbst zu verletzen. Der 25-Jährige wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Nach Abschluss der Behandlung wurde er auf Anordnung der Stadt Würzburg in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht.

