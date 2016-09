Würzburg: 3000-Euro-Uhr gestohlen

Symbolbild: Günther Gumhold / pixelio.de

Juwelier-Dieb in Würzburg. Am Donnerstagnachmittag hat sich ein Unbekannter in einem Juweliergeschäft in der Domstraße mehrere hochwertige Uhren zeigen lassen. Besonders interessiert zeigte sich der Mann an einer 3.200 Euro teuren Uhr mit Lederarmband. Als er die Uhr um das Handgelenk gelegt hatte, rannte der Osteuropäer in Richtung Dom davon. Die Angestellte konnte ihn noch verfolgen, verlor ihn jedoch an der Passage zum Kiliansplatz aus den Augen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Erstellt: 30.09.16 - 17:09 Uhr



