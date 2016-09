Würzburg: Straßenbahnunfall in der Innenstadt

Foto: Funkhaus Würzburg

Straßenbahnunfall in Würzburg. Eine Autofahrerin ist am Donnerstagnachmittag mit einer Straßenbahn kollidiert. Sie hatte eine rote Ampel am Würzburger Haugerring missachtet. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, an der Straßenbahn entstand ein Schaden von 4000 Euro. Am Auto der Frau aus dem Landkreis Main-Spessart entstand nur ein geringfügiger Sachschaden.

Erstellt: 30.09.16 - 16:40 Uhr



