Kitzingen: Zwei Autos in einer Nacht gestohlen

Foto: Funkhaus Würzburg

Doppelter Autodiebstahl in Kitzingen. In der Nacht auf Donnerstag wurden dort zwei Autos entwendet. In Repperndorf klauten die Diebe einen 11.000 Euro teuren Wagen von einem Grundstück. Abtransportiert haben sie den Wagen auf einem Anhänger. In derselben Nacht wurde noch ein 19-Jahre altes Auto im nördlichen Industriegebiet aus einer versperrten Garage geklaut. Ob die beiden Diebstähle von den gleichen Personen begangen wurden, kann die Polizei noch nicht sagen.

Erstellt: 30.09.16 - 15:03 Uhr



