Würzburg: Mehrere Firmeneinbrüche

In verschiedenen Firmen in Würzburg haben wieder Einbrecher zugeschlagen. Von Mittwoch auf Donnerstag ist in der Inneren Aumühlstraße in die Gebäude zweier Firmen und einer Baubehörde eingebrochen worden. In einem Baumarkt wurden mehrere Motorsägen geklaut, auf dem Gelände der Baubehörde wurden Werkzeuge aus einem Lkw mitgenommen und bei einem Verkehrsunternehmer wurde Geld aus einem Tresor gestohlen. Der Beuteschaden liegt insgesamt wohl im vierstelligen Bereich. Laut Polizei spricht aktuell vieles dafür, dass die drei Taten von mindestens zwei Tätern begangen wurden und im Zusammenhang stehen könnten.

Erstellt: 30.09.16 - 14:38 Uhr



