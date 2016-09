Würzburg: Bislang kein Geständnis im Wiesentheid-Prozess

Schweigen im Gericht. Beim Prozessauftakt um die Bluttat in Wiesentheid haben die Angeklagten geschwiegen. Zwei 20 und 18 Jahre alte Männer waren am Freitagmorgen in Würzburg vor Gericht gestanden. Sie sollen gemeinsam versucht haben, die Ex-Freundin des 20-Jährigen umzubringen. Vorerst wollten sie aber nichts sagen. Der Strafverteidiger erklärte, dass man sich nicht ausreichend vorbereiten konnte. Da der vorsitzende Richter ein Geständnis vor der Beweisaufnahme begrüßen würde, wurde die Verhandlung bereits nach etwa 70 Minuten beendet. Bis Januar wurden weitere Verhandlungstage angesetzt. Der nächste Termin ist für Mittwoch, 12. Oktober angesetzt. Dann soll sich der 20-jährige Hauptangeklagte erklären und auch die Beweisaufnahme gestartet werden.Die Tat Anfang Januar erschütterte ganz Mainfranken. Die beiden Männer sollen die Frau unter einem Vorwand in den Schlosspark gelockt haben. Dort stach ihr der 20-Jährige dreimal mit einem Messer in Kehle und Nacken. Die Frau wurde am nächsten Morgen in Lebensgefahr aufgefunden. Nach wochenlangem Koma ist ihr Zustand mittlerweile stabil.

