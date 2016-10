Unterfranken: Immer noch freie Lehrstellen

Foto: GG-Berlin / pixelio.de

In Unterfranken gibt es immer noch freie Lehrstellen. Laut Handwerkskammer und Industrie- und Handelskammer sind einen Monat nach Start des Ausbildungsjahres mindestens 900 Ausbildungsplätze unbesetzt. Diese Stellen sind noch in den Lehrstellenbörsen der Kammern gemeldet. Für junge Menschen ohne Ausbildungsplatz sei es immer noch möglich, eine Lehre zu beginnen. Zu viel Zeit sollten sie sich aber nicht mehr lassen, um nicht zu viel in der Berufsschule zu verpassen, so die Kammern.

