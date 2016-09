Fußball: Kickers empfangen 1860 München

Foto: Würzburger Kickers

Ausverkauftes Haus in der Flyeralarm Arena. Die Würzburger Kickers empfangen am Sonntagnachmittag 1860 München zum Heimspiel am Dallenberg. Die Rothosen wollen nach zuletzt zwei sieglosen Partien vor der Länderspiel-Pause noch einmal punkten. Das letzte Heimspiel ging gegen Union Berlin unglücklich mit 0:1 verloren.Die Münchner Löwen haben einen individuell gut besetzten Kader, sind aber seit drei Spielen sieglos. Ein Unentschieden gegen St. Pauli und zwei Niederlagen gegen Hannover und Union Berlin gab es für die Sechziger zuletzt.Auf Kickers-Seite sind alle Spieler fit. Auch der zuletzt angeschlagene Junior Díaz rückt voraussichtlich zurück in die erste Elf. Für einige Akteure auf Würzburger Seite wird das Spiel besonders, da sie bereits für 1860 spielten. Peter Kurzweg, Emanuel Taffertshofer und zuletzt auch Valdet Rama trugen das Trikot der Münchner. Spielbeginn ist am Sonntag um 13:30 Uhr. Die Partie ist seit Tagen restlos ausverkauft.

Erstellt: 01.10.16 - 08:00 Uhr



