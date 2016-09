Marktbreit: Familiendrama mit drei Toten

Bei Marktbreit hat sich am Freitagmorgen ein Familiendrama ereignet. Offenbar hat ein Familienvater seine beiden Kleinkinder von der Autobahnbrücke der A7 geworfen und ist selbst hinterher gesprungen. Laut Angaben der Polizei handelt es sich um einen 42-Jährigen Mann aus dem Landkreis Kitzingen und seine zwei und fünf Jahre alten Söhne.Eine Radfahrerin hatte die Leichen am Morgen gegen 7.45 Uhr gefunden. Der Lieferwagen des Vaters war am Fahrbahnrand auf der Autobahnbrücke abgestellt. Unbestätigten Berichten zufolge wurde im Wagen ein Abschiedsbrief gefunden. Die Mutter der Familie konnte von der Polizei angetroffen werden und wird jetzt von Seelsorgern betreut.

