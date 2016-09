B27 / Thüngersheim: Bauarbeiten an der Bundesstraße im Zeitplan

Die Bauarbeiten an der B27 bei Thüngersheim liegen im Zeitplan. Bislang wurden rund 22.000 Tonnen Asphalt abgetragen, in einer Woche soll der neue Straßenbelag aufgetragen werden, so das Staatliche Bauamt. Damit liege man gut in der Zeit, um Mitte Dezember die Dauerbaustelle abzuschließen.Die B27 ist bei Thüngersheim voll gesperrt und wird auf rund vier Kilometern Länge erneuert. Durch die Sperrung müssen täglich rund 14.000 Autos zwischen Karlstadt und Würzburg auf die andere Mainseite ausweichen.

