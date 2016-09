Würzburg: Traditionsdruckerei Stürtz schließt endgültig

Foto: Stürtz GmbH

Würzburger Traditionsdruckerei Stürtz schließt endgültig ihre Tore. Am Freitag haben die meisten der rund 240 Mitarbeiter ihren letzten Arbeitstag. Ab dem 1. Oktober übernimmt die Kanzlei Schwartz die Verantwortung für die weitere Abwicklung der insolventen Druckerei. Etwa 20 Mitarbeiter bleiben bis zur endgültigen Abwicklung der Insolvenz.Für viele Mitarbeiter wird es schwierig eine neue Stelle zu finden: Rund zwei Drittel sind über 38 Jahre alt und schon lange im Betrieb. Sie hatten bis zuletzt gehofft, dass es nach der dritten Insolvenz trotzdem weiter geht, so Paul Volpert vom Betriebsrat. Deshalb seien derzeit viele enttäuscht und frustriert. Für sie sei es schwieriger eine neue Anstellung zu finden.Die Auszubildenden wurden hingegen fast alle in anderen Betrieben in der Umgebung untergebracht. Dafür habe man sich stark gemacht.Mit der Schließung von Stürtz enden über 186 Jahre Unternehmensgeschichte.

Erstellt: 30.09.16 - 05:49 Uhr



zurück zur Übersicht