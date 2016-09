Würzburg: 60.000 Euro Schaden beim Ausparken

Hoher Sachschaden bei Parkunfall. Am Donnerstagmorgen hat eine 82-jährige in der Würzburger Innenstadt zwölf Fahrzeuge beschädigt. So kam es zu einem Schaden von über 60.000 Euro. Vermutlich wegen eines medizinischen Problems war die Frau erst unkontrolliert rückwärts gefahren und hatte so mehrere Fahrzeuge aufeinander geschoben. Nachdem die Seniorin dann wieder mit hoher Geschwindigkeit vorwärts fuhr, endete ihre Fahrt an einem geparkten Mazda. Glücklicherweise entstand nur Sachschaden.

Erstellt: 29.09.16 - 17:02 Uhr



