Schweinfurt: Kinder informieren über Exhibitionisten

Foto: Funkhaus Würzburg

Exhibitionist zeigt sich vor Kindern. In Schweinfurt war am Mittwochabend ein Fahrradfahrer unterwegs, der sich in einer Parkanlage wohl auch selbst befriedigt hat. In dem Park waren mehrere Kinder, von denen eines dann seine Mutter über den Exhibitionisten informierte. Eine anschließende Fahndung der Polizei verlief allerdings ohne Ergebnis.Vermutlich war der Mann auch in der Vergangenheit schon in Schweinfurt unterwegs und hat sich in der Öffentlichkeit selbst befriedigt.Der Mann soll etwa 40-50 Jahre alt und etwa 1,85m groß sein. Er hat kurze Haare, eventuell auch eine Teilglatze. Er trug außerdem eine kurze gelbe Hose, ein blau-weißes Hemd und eine Sonnenbrille.

Erstellt: 29.09.16 - 16:16 Uhr



