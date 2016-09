Schwarzach: Streit unter Flüchtlingen eskaliert

Foto: Funkhaus Würzburg

Handfester Streit unter Flüchtlingen. Am Mittwochabend ist es in einer Unterkunft in Schwarzach zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen drei Zuwanderern gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache sind die Männer aneinander geraten. Ein 18-Jähriger soll mit einer zerbrochenen Glasflasche auf einen 22-Jährigen losgegangen sein. Der ältere der beiden erlitt dabei Schnittwunden und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der 18-Jährige soll bei den Streitigkeiten ebenfalls von einem anderen 24-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sein.Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen vorsätzlicher Körperverletzung ermittelt. Der 18-Jährigen muss mit einem Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung rechnen.

Erstellt: 29.09.16 - 15:44 Uhr



