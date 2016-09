Würzburg: Stadt will Beteiligung an Stadiongesellschaft

Foto: Funkhaus Würzburg

Stadt Würzburg will in Kickers-Stadion investieren. Der Stadtrat hat am Donnerstag der Verwaltung den Auftrag erteilt, die Beteiligung vorzubereiten. Die Abstimmung entschied dies mit 38:7 Stimmen. Die Beteiligung ist damit noch nicht fix, das Ergebnis allerdings wegweisend. Der fertige Vertrag wird dem Stadtrat erneut zur Abstimmung vorgelegt. Dann könnte die Stadt in den darauffolgenden 15 bis 20 Jahren bis zu 7 Millionen Euro investieren. Dadurch soll der Aus- und Umbau der Flyeralarm Arena, sowie das Umfeld des Stadions unterstützt werden. Das genaue Gründungsdatum der Stadiongesellschaft ist noch unklar.Auch der neuen Radachse von der Alten Mainbrücke bis zum Kreisel des Zeller Bocks stimmte der Stadtrat zu. Rund eine Million Euro werden für neue Radwege und die Errichtung eines Schutzstreifens eingeplant. Die Arbeiten sollen in den kommenden Jahren schrittweise durchgeführt werden.Außerdem gab es einen Antrag von der ÖDP. Die Partei fordert ein öffentliches Hearing zum Thema Öffentlicher Nahverkehr in Würzburg. Überall in Deutschland steigt die Zahl der Nutzer von Bus und Bahn, nur in Würzburg ist die Zahl seit Jahren fallend. Die ÖDP fordert Lösungsvorschläge von Stadt und WVV.

Erstellt: 29.09.16 - 18:25 Uhr



